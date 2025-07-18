Интеграция искусственного интеллекта в процессы аудита значительно повысит эффективность - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - Развитие технологий искусственного интеллекта и цифрового перехода, а также борьба с изменением климата являются одними из актуальных и стратегически важных вопросов, отвечающих требованиям времени.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на совместном заседании Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI) в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что для достижения эффективных результатов в этих областях в первую очередь необходимо укрепление финансовой дисциплины и расширение использования цифровых технологий.

"Роль высших органов аудита в этом контексте возрастает. Именно такие встречи способствуют формированию у стран-членов общей позиции в отношении рассматриваемых вызовов и обмену передовыми подходами. Особо хочется подчеркнуть, что развитие технологий цифровой трансформации и искусственного интеллекта ведет к серьезным изменениям не только для частного сектора, но и в сфере государственного управления и государственных услуг. Интеграция искусственного интеллекта в процессы аудита значительно повысит эффективность аудита, будь то анализ больших данных или создание механизмов превентивного контроля", - сказал он.

В. Гюльмамедов отметил, что вторая не менее важная тема - изменение климата и связанные с ним риски - уже воспринимается как глобальный вызов, влияющий не только на экологическую, но и на социальную и экономическую стабильность.

"Финансирование мероприятий, проводимых против этих рисков, требует серьезных ресурсов. Контрольные функции высших органов аудита имеют решающее значение для целевого, прозрачного и целенаправленного использования этих средств. Азербайджан активно поддерживает международный опыт в этой области. То, что наша страна провела конференцию COP29 в прошлом году, является показателем решимости защищать окружающую среду и совместно бороться с изменением климата как на национальном, так и на глобальном уровне", - сказал В. Гюльмамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!