III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Продолжает работу 3-й Шушинский Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, второй день мероприятия продолжится в формате панельных сессий.

В рамках форума ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников - не только иностранные представители СМИ, но и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.

Также в рамках форума запланированы поездки участников в Агдамский район и город Лачин.

Мероприятие продлится до 21 июля.

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