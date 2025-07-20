III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Продолжает работу 3-й Шушинский Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
Как сообщает специальный корреспондент Trend, второй день мероприятия продолжится в формате панельных сессий.
В рамках форума ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.
Среди участников - не только иностранные представители СМИ, но и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.
Также в рамках форума запланированы поездки участников в Агдамский район и город Лачин.
Мероприятие продлится до 21 июля.
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