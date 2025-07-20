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III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)

Политика Материалы 20 июля 2025 10:05 (UTC +04:00)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ШУША /Trend/ - Продолжает работу 3-й Шушинский Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, второй день мероприятия продолжится в формате панельных сессий.

В рамках форума ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников - не только иностранные представители СМИ, но и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.

Также в рамках форума запланированы поездки участников в Агдамский район и город Лачин.

Мероприятие продлится до 21 июля.

Новость обновляется

III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
III Шушинский Глобальный медиафорум продолжает свою работу (ФОТО)
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