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В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)

Общество Материалы 21 июля 2025 10:14 (UTC +04:00)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ШУША /Trend/ - В Шуше проходит третий, заключительный день III Глобального медиафорума, посвященного теме "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как передает в понедельник специальный корреспондент Trend, финальный день мероприятия включает панельные дискуссии, посвященные вопросам медиаграмотности, информационной безопасности и влияния социальных сетей на общественное доверие.

В форуме принимают участие около 140 представителей из 52 стран, включая делегатов более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур.

Новость обновляется

В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
В городе Шуша проходит заключительный день III Глобального медиафорума (ФОТО)
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