Президент Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. Для новых пунктов назначения мы используем интерконнекторы. Однако основной трубопровод полностью загружен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства отметил, что для расширения Азербайджану требуется дополнительное финансирование. «Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь», — добавил Президент.