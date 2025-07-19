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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

Политика Материалы 19 июля 2025 18:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. Для новых пунктов назначения мы используем интерконнекторы. Однако основной трубопровод полностью загружен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства отметил, что для расширения Азербайджану требуется дополнительное финансирование. «Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь», — добавил Президент.

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