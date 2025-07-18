Бакинская фондовая биржа в ближайшие годы может стать региональным учреждением

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа может стать региональным учреждением в 2030-2032 годах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов.

По его словам, на этапах, охватывающих 2030 год и далее, возможно продвижение в этом направлении.

"Когда мы говорим о превращении в региональную биржу, мы имеем в виду Кавказский регион и частично прилегающие районы Азии. Нельзя говорить обо всей Центральной Азии, поскольку это требует больше времени. В этом регионе уже действуют биржи с большим потенциалом. Для достижения этого этапа необходимо использовать долгосрочные стратегии", - добавил он.

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