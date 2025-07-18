Президент Ильхам Алиев: Применение искусственного интеллекта в государственном аудите будет способствовать дальнейшему развитию аудита как независимого института контроля

БАКУ /Trend/ - Устойчивое развитие, включающее применение новых механизмов для достижения экономического, социального и экологического баланса, согласование местных и глобальных интересов, рациональное использование природных ресурсов сегодня приобретают общечеловеческое значение. Эффективное и гибкое реагирование на эти вызовы ставит перед нами ответственные задачи, диктуя необходимость мобилизации финансовых возможностей, укрепления дисциплины для их сохранения, целевого, экономного и рационального использования, совершенствования государственных институтов аудита.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Совместного заседания организаций ASOSAI и ARABOSAI.

«В этой связи считаю, что в условиях устойчивого развития и перехода к цифровой экономике обсуждение на заседании вопросов изучения и применения международного опыта по обеим темам заслуживает одобрения. Так, развитие технологий искусственного интеллекта играет важную роль в экономическом и социальном развитии и получении преимуществ в глобальной конкурентной среде. Искусственный интеллект вносит серьезные изменения в государственное управление, экономическую и социальную сферы, в образование, здравоохранение, оборону, безопасность и другие области. Для обеспечения формирования и развития экосистемы искусственного интеллекта особое внимание необходимо уделять таким вопросам, как укрепление сотрудничества государственного и частного секторов, усиление научных исследований, поддержка инновационной среды. Считаю, что применение искусственного интеллекта в государственном аудите будет способствовать дальнейшему развитию аудита как независимого института контроля и устойчивому совершенствованию аудиторских услуг, создаст широкие возможности для изучения и применения передового мирового опыта в этой сфере», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что вторая тема совещания также очень важна. «Поддержка мер по сокращению последствий изменения климата и адаптации к ним требует больших финансовых средств. Участие высших органов аудита важно для обеспечения целенаправленного использования этих средств, а также прозрачности и отчетности. Поддержка Азербайджаном действий в этой области была еще раз подтверждена на примере состоявшегося в нашей стране в прошлом году престижного мероприятия – COP29», - говорится в обращении главы государства.