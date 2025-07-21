Журналистика - ответственная деятельность, требующая глубокого внимания к деталям и фактам - TRT World

ШУША /Trend/ - Журналистика - это ответственная деятельность, требующая глубокого внимания к деталям и фактам.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявил ведущий и корреспондент TRT World Джаффар Хаснейн, выступая на III Шушинском Глобальном Медиафоруме.

По его словам, в современном мире, где доминируют социальные сети, как никогда важно развивать медиаграмотность - умение отличать достоверную информацию от фейков.

"Журналистика - это не просто репортаж. Это фактчекинг, перекрестная проверка и опора на надежные источники. Именно поэтому мы, как профессионалы, должны объяснять обществу, как на самом деле работает медиаиндустрия", - подчеркнул он.

Хаснейн также добавил, что настоящий журналист обязан пройти все этапы верификации, прежде чем публиковать материал.

"Да, у вас может быть телефон, и вы можете называть себя журналистом. Но журналистика - это нечто большее. Это сложный и важный процесс, включающий понимание того, как функционирует медиасреда", - отметил он.