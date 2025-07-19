Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Число людей, возвращающихся на освобожденные земли, растет и отныне будет расти еще более высокими темпами. Потому что в первые четыре года мы занимались большей частью инфраструктурными проектами. Основную часть мы, можно сказать, завершили. Весь Карабах и Восточный Зангезур уже обеспечены кольцевой электрической сетью, они интегрированы в традиционное электрическое хозяйство Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства отметил, что после завершения большинства инфраструктурных проектов, большая часть средств будет направлена на строительство жилых домов. Вчера в два села Ходжалинского района вернулись люди. Число населенных пунктов, где живут бывшие переселенцы, достигло уже восемнадцати.

Напомнив, что уже реализуется программа Великого возвращения, Президент отметил, что она будет претворяться в жизнь поэтапно, и число возвращающихся граждан с каждым месяцем, с каждым годом будет расти. Карабах и Восточный Зангезур возродятся. «В начале Великого возвращения я сказал, что мы превратим этот регион в рай, и он уже стал небольшим райским уголком. Мы видим это здесь воочию», - подчеркнул Президент.