Президент Ильхам Алиев прокомментировал газовый кризис между Россией и Европейским Союзом

ХАНКЕНДИ/Trend/- Президент Ильхам Алиев поделился своим мнением о газовом кризисе между Россией и Европейским Союзом на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Как сообщает Trend, глава государства в этой связи отметил: «Они (Европейский Союз – ред.) намерены отказаться от российского газа. Мы никогда не принимали это в расчет. Мы никогда не пытались конкурировать с Россией, даже когда она поставляла в Европу 150 млрд кубометров газа. Мы никогда не предлагали [ЕС] свои услуги, как альтернативу российским поставкам газа. Мы действуем исключительно в рамках коммерческих интересов. Наша энергетическая политика была бизнес-ориентированной. Мы никогда ее не политизировали и никогда не сокращали объемы поставок газа».