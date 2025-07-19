Бишкек и Улан-Батор запускают новый этап делового партнерства - к визиту Президента Монголии в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Предстоящий визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Кыргызстан, запланированный на 20-23 июля, становится важной вехой в укреплении двустороннего диалога. Он отражает не только растущее взаимопонимание между двумя странами, но и результаты активной дипломатии, которую последовательно проводит Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Отношения между Бишкеком и Улан-Батором долгое время оставались скорее декларативными, чем практическими. Хотя дипломатические связи были установлены еще в 1992 году, они редко выходили за рамки протокольных контактов. Все изменилось в 2023 году, когда Садыр Жапаров посетил монгольскую столицу. Этот визит стал отправной точкой для нового этапа сотрудничества - более прагматичного, институционального и насыщенного.

С тех пор диалог между странами начал приобретать устойчивые формы. Были подписаны соглашения в сфере образования, культуры и туризма, заработали совместные программы и гуманитарные инициативы. Кыргызстан увеличил квоты на обучение монгольских студентов, а в Бишкеке впервые прошел монгольский культурный фестиваль. Впервые за долгое время стороны заговорили о реальной кооперации.

Особую динамику приобрело экономическое направление. С подачи Президента Жапарова был выстроен прямой диалог с акцентом на переработку сельхозпродукции, легкую промышленность и логистику. Такой подход отвечает интересам обеих стран, чьи экономики схожи по структуре и масштабам. Речь идет не просто о торговле, а о совместной работе - в том числе в формате бартерных схем и производственной кооперации.

Визит Президента Хурэлсуха в Бишкек призван закрепить эти наработки и перевести их в более прикладную плоскость - в первую очередь экономическую. Оба государства - внутренние малые экономики с ВВП на уровне 15-18 миллиардов долларов и сопоставимым населением - ориентированы на агропромышленное производство, переработку и поиск экспортных ниш.

По данным кыргызской таможни, товарооборот между Монголией и Кыргызстаном в 2024 году составил 2,6 миллиона долларов, что почти вдвое больше показателя 2023 года. Кыргызстан экспортирует в Монголию продукты питания и медикаменты, получает мясную продукцию, шерсть и шкуры. Хотя абсолютные цифры остаются скромными, положительная динамика очевидна: за первый квартал 2025 года уже достигнут объем, сопоставимый с половиной годового значения предыдущего года.

На повестке дня - запуск совместных производств в сферах текстиля и кожевенного дела с экспортной ориентацией на третьи рынки. Однако продвижение этих проектов напрямую зависит от решения логистических вопросов. Отсутствие прямого транспортного сообщения остается ощутимым ограничением. Доставка контейнера из Улан-Батора в Бишкек сегодня занимает до 25 дней и обходится в 5,000–7,000 долларов из-за транзита через Китай и Казахстан. В качестве альтернативы обсуждаются маршруты через Восточный Казахстан и Синьцзян, а также запуск регулярных рейсов по маршруту Улан-Батор - Бишкек - Алматы.

Идея прямого авиасообщения обсуждается не впервые. Еще в феврале 2022 года она поднималась на встрече в аэропорту "Манас", а в марте 2025 года посол Кыргызстана в Монголии и министр транспорта Монголии вновь вернулись к этому вопросу. Эти инициативы рассматриваются в русле политики региональной связности, которую последовательно продвигает Президент Жапаров. Бишкек также акцентирует роль Кыргызстана как транзитной страны для выхода Монголии на рынки Центральной и Южной Азии. Координация возможна и в рамках ШОС, где обе страны активно участвуют как наблюдатели и партнеры в проектах мультимодальной интеграции.

Бишкек подчеркивает: именно стратегическая линия Жапарова вывела кыргызско-монгольские отношения на качественно новый уровень. Его политика "открытых границ" и ориентация на диверсификацию партнерств дают устойчивые плоды - как в гуманитарной сфере, так и в экономике. Все больше стран в Азии начинают воспринимать Кыргызстан как надежного и самостоятельного партнера.

Визит Хурэлсуха в Бишкек закрепляет достигнутое и открывает новые возможности. В планах - обсуждение молодежных программ, развитие транспортной инфраструктуры, расширение гуманитарного обмена. Но главное - формируется долгосрочная модель партнерства, опирающаяся не на громкие декларации, а на конкретные инициативы.

На фоне глобальной турбулентности и нестабильности в международных отношениях пример Кыргызстана и Монголии показывает, как малые и средние государства могут выстраивать сбалансированную и взаимовыгодную внешнюю политику. И в этом процессе Бишкек все чаще выступает как инициатор.