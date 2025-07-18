Обсуждены возможности сотрудничества между ж/д структурами Азербайджана и Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД), входящего в AZCON Holding, провело видеоконференцию с участием председателя правления "Пакистанских железных дорог" Сайеда Мазхара Али Шаха.

Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Trend.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы увеличения объемов грузоперевозок, интеграции портов, совместных инвестиционных проектов, возможности сотрудничества по транспортным маршрутам, проходящим через территорию Азербайджана и Пакистана в направлении Восток-Запад.

Стороны подчеркнули возможность использования различных направлений по маршруту Южная Азия-Кавказ-Европа для взаимных грузоперевозок, а также выразили поддержку развитию мультимодального транспортного коридора, соединяющего континенты через Азербайджан и проходящего через Китай, Пакистан, Афганистан и Туркменистан.

Состоялся обмен мнениями о пилотных проектах сотрудничества, в частности о развитии проекта "Пакистанско-Азербайджанский экспресс" и пилотных проектах грузоперевозок Пакистан-Иран-Азербайджан с использованием возможностей пакистанского порта Гвадар, а также о важности Среднего коридора.

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