Почему цены на жилье в Баку стремительно растут? - Факторы, влияющие на рынок

БАКУ /Trend/ - С началом сноса аварийных и непригодных для проживания зданий в Баку наблюдается рост спроса на арендное жилье и квартиры в новостройках, что стало причиной подорожания недвижимости.

Об этом Trend сказал председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, увеличение числа сделок, а также растущий интерес к недвижимости как к инвестиционному активу способствуют росту цен.

"Раньше население и предприниматели вкладывали средства в банки для накопления капитала. Сейчас, если годовая ставка по депозитам в банках составляет 12%, то ежегодный рост цен на недвижимость составляет от 15 до 20%. Кроме того, инвестирование в недвижимость менее рискованно. Недвижимость не только ежегодно дорожает, но и может использоваться с целью сдачи в аренду, что приносит дополнительный доход. Можно сказать, что инвестирующие в недвижимость получают двойную прибыль", - отметил он.

Проблемы в процессе сноса возникают тогда, когда гражданин не согласен со сносом или с предлагаемой суммой компенсации. В таких ситуациях гражданини имеет право обратиться в суд и требовать повторной оценки. Кроме того, здания, подлежащие сносу, находятся в аварийном состоянии, и их рыночная стоимость низкая.

Когда гражданину выплачивается компенсация, соответствующая стоимости этих квартир, ее зачастую недостаточно для приобретения квартиры в новостройке. Поэтому возникают недовольства. В связи с этим более целесообразным вариантом было бы строительство нового жилого дома на месте снесенного здания и предоставление квартиры гражданину в этом доме. Если это невозможно, компенсация должна быть рассчитана по стоимости одного квадратного метра жилья в новостройках. Это может стать альтернативным способом решения проблемы.

Иногда квартиры в старых зданиях имеют маленькую площадь, и граждане хотят получить более просторные квартиры взамен. В этом случае с учетом действующих нормативов можно выделить жилье с площадью на 20% больше или выплатить компенсацию, равную стоимости этой дополнительной площади. Поэтому к квартирам с небольшой площадью нужно подходить индивидуально, учитывая количество членов семьи гражданина, расположение его недвижимости и другие индивидуальные особенности", - отметил он.

Своим мнением по данному вопросу поделился с Trend и эксперт в области недвижимости Эльнур Азадов, отметив, что на рынок влияют и другие факторы.

"В последнее время в городе Баку практически не реализуются проекты по обновлению зданий с истекшим сроком эксплуатации. Если в 2016–2018 годах была произведена реконструкция более 120 зданий, что оживило рынок, то с 2020 года этот процесс сократился примерно в 10 раз. Это стало одной из причин роста цен: строительные компании начали повышать стоимость продаваемых квартир.

Кроме того, новые нормативы, введенные Комитетом архитектуры и ужесточение строительных условий серьезно повлияли на себестоимость для строительных компаний. Если раньше на одном гектаре строили 50 тысяч квадратных метров, то теперь этот норматив сократился в 2–2,5 раза.

Кроме того, военный конфликт между Россией и Украиной стал причиной возвращения в Азербайджан большого числа граждан, которые начали активно приобретать жилье, что также повлияло на цены.

Еще одной причиной роста цен является подорожание строительных материалов. В частности, цена арматуры резко возросла с 780 до 1 250 манатов за тонну. Кроме того, увеличение стоимости других строительных материалов на 5–25% также способствовало удорожанию жилья", - отметил он.

Эксперт также выступил с рядом предложений по нормализации цен на рынке недвижимости и формированию более конкурентной среды.

"Несмотря на то, что с начала 2024 года утвержден Генеральный план города Баку, активность строительных компаний до сих пор не вернулась на прежний уровень. Разрешения на строительство выдаются в ограниченном количестве, что напрямую влияет на цены на рынке недвижимости.

В стране из 16 тысяч зданий с истекшим сроком эксплуатации 1 100 находятся в аварийном или частично аварийном состоянии, а 194 здания признаны опасными для проживания. Для решения этой проблемы создана специальная комиссия, и в текущем году планируется реализация сноса ряда объектов. Это может сыграть положительную роль в стабилизации рынка.

Только при увеличении числа застройщиков и предложения жилья на рынке можно ожидать нормализации цен. В противном случае высокая стоимость жилья в столице будет сохраняться, а затем распространится и на регионы", - отметил он.

На основе официальной информации агентство Trend собрало некоторые статистические показатели, касающиеся рынка недвижимости и строительства. Согласно официальным данным, с 2020 года цены на жилье в Азербайджане выросли на 32%. Только за 2024 год цены на первичном рынке жилья выросли на 11,3%, а на вторичном - на 9,8%

В течение прошлого года в стране было построено 20 149 частных жилых домов. Из них 11 502 были построены населением, 6 341 - частными (негосударственными) предприятиями, а 2 306 - государственными учреждениями. За указанный период в экономику было направлено 2,573 миллиарда манатов инвестиций в жилищное строительство, что на 92,8% больше по сравнению с предыдущим годом. В основной капитал, связанный с недвижимостью, было вложено 9,8 миллиона манатов инвестиций.

В конце прошлого года в секторе недвижимости Азербайджана работали 19,6 тысячи человек. Из них 5,5 тысячи трудились в государственном секторе, а 14,1 тысячи - в частных компаниях. Средняя номинальная месячная заработная плата этих сотрудников составила 1 073 маната. В государственном секторе эта сумма составила 1 250 манатов, в частном - 1 007 манатов.

Кроме того, в прошлом году в государственный бюджет было уплачено 338,5 миллионов манатов налога на имущество.

В том числе, в 2024 году объем валовой внутренней продукции, произведенной в строительном секторе страны, составил 8,478 миллиарда манатов. Объем продукции, произведенной в сфере производства строительных материалов, составил 1,423 миллиарда манатов, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В экономику страны в связи со строительным сектором было направлено 5,354 миллиарда манатов инвестиций, что на 11,8% больше в годовом выражении.

В прошлом году в строительном секторе страны работали 119,1 тысячи наемных работников. Из них 24,5 тысячи трудились в государственном секторе, а 94,6 тысячи - в частном. Их средняя номинальная месячная заработная плата составила 1 083 маната. В частном секторе этот показатель составил 1 091 манат, в государственном - 1 054 маната.

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