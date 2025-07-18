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Али Асадов поздравил новоназначенного премьер-министра Украины

Политика Материалы 18 июля 2025 20:38 (UTC +04:00)
Али Асадов поздравил новоназначенного премьер-министра Украины
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 18 июля поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в поздравительном письме А. Асадов отметил, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции, и выразил удовлетворение текущим уровнем межгосударственных связей.

Была выражена уверенность в том, что традиционные дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной и впредь будут успешно развиваться и расширяться.

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