Украина предлагает России новый раунд переговоров

БАКУ/ Trend/ - Украинская делегация предложила российской стороне провести на следующей неделе очередной раунд переговоров.

Как сообщает Trend, об этом президент Украины Володимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы государства, соответствующее предложение озвучил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустам Умеров в ходе переговоров в Стамбуле.

«Необходимо повысить динамику переговоров», — подчеркнул Зеленский.