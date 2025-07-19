Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Украина предлагает России новый раунд переговоров

В мире Материалы 19 июля 2025 23:34 (UTC +04:00)
Украина предлагает России новый раунд переговоров
Фото: Официальный сайт Президента Украины

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Украинская делегация предложила российской стороне провести на следующей неделе очередной раунд переговоров.

Как сообщает Trend, об этом президент Украины Володимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы государства, соответствующее предложение озвучил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустам Умеров в ходе переговоров в Стамбуле.

«Необходимо повысить динамику переговоров», — подчеркнул Зеленский.

Лента

Лента новостей

Читать все новости