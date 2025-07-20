Информационные агентства — на передовой борьбы с фейками и дезинформацией - Вугар Алиев

ЛАЧИН/Trend/ — В условиях стремительного роста дезинформации и технологически созданных фейков информационные агентства становятся первой линией обороны правды. Об этом заявил председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев, выступая на конференции, посвящённой 105-летию агентства, передаёт Trend.

По его словам, в современном мире миллионы людей ежедневно полагаются на информацию, передаваемую через информационные агентства, зачастую даже не осознавая этого.

"Будь то война, пандемия или выборы — именно агентства становятся опорой достоверной информации в условиях хаоса слухов и манипуляций", — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что ключевой задачей сегодня становится активная борьба с фейковыми новостями и намеренной дезинформацией. Для этого АЗЕРТАДЖ внедряет технологии искусственного интеллекта, включая инструменты верификации изображений и распознавания дипфейков.

"Журналист нового времени — это не просто носитель пера, это специалист, владеющий техническими навыками, умеющий выявлять фальсификации и отличать подделку от правды", — добавил он.

Алиев также напомнил, что АЗЕРТАДЖ в настоящее время публикует около 600 новостей ежедневно на восьми языках, активно обмениваясь информацией с международными партнёрами. По его словам, такой плотный сетевой обмен — мощный механизм противодействия дезинформации и повышения медиаграмотности.

Он также подтвердил, что в 2028 году АЗЕРТАДЖ станет организатором Генеральной ассамблеи ОАNА — крупнейшего объединения информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона.