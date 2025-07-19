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Президент Ильхам Алиев: Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю

Политика Материалы 19 июля 2025 18:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«К сожалению, на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором – ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции», - отметил глава государства.

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