Армяне украли протезы из могил в Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и под контролем Президента Ильхама Алиева с марта 2023 года в комплексе Имарет города Агдам проводились археологические исследования. Выяснилось, что сразу после оккупации города армянские захватчики разрушили все надгробия на могилах.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана Фархад Гулиев.

Он отметил, что ряд могил был полностью разрушен и раскопан.

"Некоторые захоронения XX века были вскрыты с головной части с целью хищения протезов из драгоценных металлов. Факты мародерства зафиксированы также в отношении могил сеидов, захороненных с внешней стороны восточной стены Агдамской Джума-мечети", - добавил Ф.Гулиев.

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