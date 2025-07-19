Президент Ильхам Алиев назвал базовые принципы своей политики

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, назвал базовые принципы своей политики: всегда говорить правду своему народу, быть объективным и честным, придерживаться принципов международного права в любой ситуации.

Как сообщает Trend, глава государства также подчеркнул важность использования географии для того, чтобы обезопасить себя от рисков. «Что касается Азербайджана, то в нашей стране внутренних источников рисков не существует. Все потенциальные риски могут формироваться за нашими пределами. Поэтому обезопасить себя от сюрпризов, от каких-то рисков, не связанных с твоей деятельностью, тоже было важно, и география в данном случае сыграла важную роль», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он также отметил, что важным фактором успешной политики является то, что Азербайджан – одна из немногих стран, которая является членом как европейских, так и мусульманских организаций, активно участвует в форматах саммитов по линии Европейского Союза, Организации исламского сотрудничества, ЕСО и многих других.

«Еще важно для всех: когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа. Защита национальных интересов – это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста, этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда посмотреть на ситуацию, попытаться посмотреть на ситуацию с призмы твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно», - добавил глава государства.