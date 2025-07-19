Президент Ильхам Алиев: Потенциал Зангезурского коридора на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов. Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном. Наверное, меньше, чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят, - из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения объема грузопотока», - отметил глава государства.