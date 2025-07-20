Лачин становится центром международных мероприятий и восстановления - Масим Мамедов

ЛАЧИН /Trend/ - Лачин становится центром международных мероприятий и восстановления.

Как передает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в рамках круглого стола на тему «АЗЕРТАДЖ – 105: прошлое, настоящее и будущее сотрудничества» в Лачине.

По его словам, Лачин постепенно превращается в международную площадку для крупных мероприятий.

«Мы рады, что Лачин стал местом проведения международных событий, двусторонней встречи лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана, церемонии открытия культурной столицы СНГ, форумов ЭКО и Женского форума ЭКО», - отметил он.

Представитель Президента также подчеркнул успехи в послевоенном восстановлении города: «После освобождения Лачын стал первым полностью восстановленным городом — построен новый аэропорт, международные дороги, тоннели и мосты, а в родные края уже вернулись 3 500 жителей», - сказал Масим Мамедов.