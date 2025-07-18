Азербайджан внимательно отслеживает происходящие в Сирии процессы - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внимательно отслеживает происходящие в Сирии процессы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ об израильско-сирийском конфликте.

"Мы еще раз выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету, неделимости и политическому единству Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в Сирии имеют крайне важное значение", - сказал он.

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