Назван объем возмещенного ущерба, причиненного коррупционными преступлениями

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев этого года ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, составил 5,6 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, посвященном обсуждению проведенных работ по борьбе с коррупцией за первое полугодие 2025 года и предстоящих задач.

Было отмечено, что в целом по уголовным делам, расследование которых было завершено за отчетный период, из нанесенного чужому имуществу материального ущерба в размере 23 млн 512 тыс. 325 манатов было обеспечено возмещение 5 млн 634 тыс. 673 манатов.

"В целях возмещения ущерба по уголовным делам, расследование которых завершено, обеспечено наложение ареста на имущество в размере 12 миллионов 2 тысяч 365 манатов", - подчеркивается в информации.