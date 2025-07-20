Глава Европейского альянса информагентств: АМИ Trend обладает экстремальным уровнем доверия во всем мире

ШУША/Trend/ - АМИ Trend, крупнейшее независимое информагентство Азербайджана, пользуется экстремальным уровнем доверия во всем мире. Об этом заявил генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой, выступая на III Глобальном медиафоруме в Шуше.

"Мы сформировали очень эффективное партнерство с агентством Trend. АМИ Trend обладает экстремальным уровнем доверия на мировой арене, выстроило исключительные международные связи и служит примером достоверной и профессиональной журналистики за пределами Азербайджана", - отметил Гибой.

По его словам, именно благодаря таким агентствам, как Trend, сегодня возможно развитие надёжной международной информационной среды, особенно в условиях растущего информационного шума, дезинформации и манипуляций.

"Сегодня мы реализуем информационный проект, объединяющий агентства Балканского региона и Центральной Европы. Наша цель - создавать качественный контент. И делаем это потому, что знаем ценность проверенной информации и надежных источников. Trend — один из таких источников», - отметил Гибой.

Генсек EANA выразил гордость тем, что Азербайджан, с помощью АМИ Trend, News является полноправным участником новостного обмена в крупнейшем альянсе новостных агентств Европы. «Мы объединяем 33 агентства из 33 стран - как частных, так и государственных. И убеждены, что сотрудничество приносит пользу всем сторонам", - резюмировал Гибой.

Он также напомнил об особой роли новостных агентств в формировании общественного доверия. «Мы — проводники правды. Наша задача — передавать факты такими, какие они есть, чтобы люди могли делать собственные выводы», — сказал генсек EANA.