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На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)

Общество Материалы 19 июля 2025 17:13 (UTC +04:00)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Результаты исследований памятников, разрушенных армянскими оккупантами, документируются в виде иллюстрированных отчетов.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев.

"Только текст отчета об исследованиях, проведенных в комплексе Имарет, составляет 200 страниц, а вместе с иллюстрациями он достигает 600 страниц", - сказал он.

Ф,Гулиев отметил также, что в ходе предварительного исследования Ходжалинского кладбища были отмечены акты вандализма, совершенные оккупантами.

"Наши археологи отмечают их в своих исследованиях", - добавил он.

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На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
На Ходжалинском кладбище выявлены акты вандализма (ФОТО)
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