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Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

Политика Материалы 19 июля 2025 21:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ/Trend/- Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями. Это один из основных приоритетов нашей программы действий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Как президент COP29, я заявил, что у нас будет особый формат сотрудничества с малыми островными развивающимися государствами, поскольку угроза для них носит экзистенциальный характер. Мы знаем, что их существование в целом зависит от уровня мирового океана», – подчеркнул Президент Азербайджана.

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