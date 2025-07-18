Начался финальный этап конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспо-центре стартовал финальный этап V конкурса "Yüksəliş".

Как сообщает в пятницу Trend, церемония открытия финального этапа будет состоять из двух официальных частей.

В первой части мероприятия планируется участие председателя Организационного комитета конкурса, заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, председатель Оргкомитета Фарах Алиевой, министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева, министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, председателя ОАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшана Мамедова, заместителя министра молодежи и спорта, руководителя Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархада Гаджиева и других официальных лиц.

Концепция нынешнего сезона конкурса связана с объявлением 2024 года в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета» в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики. В то же время на текущий год приходится пятая годовщина исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне и пятый сезон конкурса «Yüksəliş».

Отметим, что в рамках подготовки к финальному этапу была организована трёхдневная обучающая программа. К ней были привлечены 55 экспертов. В рамках программы они не только оценивали навыки участников на основе смоделированных ситуаций, приближённых к реальной экзаменационной среде, но и получили подробную информацию о критериях оценки, работе оценочных центров и функциях экспертов.

Процесс оценки проводится по методу "Assessment Conference", основанному на международной практике и отличающемуся своей объективностью. Этот метод обеспечивает всесторонний подход к анализу результатов каждого участника и позволяет принимать итоговые решения на коллегиальной основе.

На финальном этапе участники продемонстрируют свои знания и управленческие навыки, решая различные ситуации в рамках модели «Роли руководителя».

Этот этап, который продлится три дня, собрал 124 участника, успешно прошедших четыре предыдущих тура. Финал завершится 20 июля, и среди самых талантливых кадров будут определены новые победители, что ознаменует окончание пятого сезона конкурса «Yüksəliş».

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают индивидуальный годовой план развития под руководством менторов и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

В связи с проведением V конкурса "Yüksəliş" Президентом Азербайджанской Республики 18 декабря 2024 года было подписано соответствующее распоряжение.

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