В результате взрыва в Иране пострадали 18 человек

БАКУ/ Trend/ - В результате мощного взрыва газа в городе Решт провинции Гилян на севере Ирана обрушилось двухэтажное здание.

Как сообщает Trend, об этом сообщило информационное агентство "Mashreq News" со ссылкой на Шахрама Момени, главу пожарной охраны городского муниципалитета.

«Несколько часов назад взрыв газа на улице Бахонар в Реште полностью уничтожил двухэтажное здание, в котором располагались ювелирный магазин, школа иностранных языков и игровой клуб. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 человек», — сказал он.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов. Ведётся расследование причин происшествия.