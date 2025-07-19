Историческая мечеть в селе Гияслы подверглась армянскому вандализму (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Мечеть Гияслы - один из историко-религиозных памятников Карабаха, подвергшихся армянскому вандализму. Во время оккупации Агдамского района вооруженными силами Армении здание мечети подверглось серьезным повреждениям, кровля и купола были полностью разрушены, здание использовалось в качестве хлева.

Об этом в субботу сказал Trend представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов.

По его словам, построенное в XVIII веке и разрушенное армянами здание исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района было восстановлено.

Он отметил, что после освобождения Агдамского района от армянской оккупации, с 2022 года началась реставрация мечети Гияслы.

"Реставрационные работы велись Фондом Гейдара Алиева. С целью сохранения первоначального облика мечети при разработке проекта реставрации были использованы архивные материалы и видеографические источники. Сохранившаяся в интерьере винтовая лестница указывала на существование двух минаретов с южной стороны мечети. Поэтому, исходя из традиции, минареты построены в южной части мечети. С помощью специальных установок восстановлены каменные колонны, заново отстроены каменные арки и купола. Утратившие первоначальный вид стены, михраб отреставрированы. Фасадные камни промыты специальными химическими веществами, швы между старыми камнями – очищены. Вокруг мечети построены вспомогательные постройки. Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики мечеть Гияслы в 2001 году была включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения", - сказал он.

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