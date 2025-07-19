Экспорт иранских ненефтяных продуктов в Азербайджан сократился

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта-21 июня 2025 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (20 марта-20 июня 2024 г.) снизился на 30,3% в стоимостном выражении и на 12,3% в весовом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 3 месяца экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан составил 197 тысяч тонн на сумму около 126 миллионов долларов.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Азербайджан около 225 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму 180 миллионов долларов.

В статистике говорится, что Иран экспортировал в Азербайджан в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, промышленную продукцию, нефтехимическую и химическую продукцию.

Согласно статистике, за 3 месяца торговый оборот Ирана с Азербайджаном составил 227 тысяч тонн на сумму 185 миллионов долларов. Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 30,8% в стоимостном выражении и на 12,8% в весовом.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 3 месяца экспорт иранской ненефтяной продукции составил 34,5 млн тонн на сумму около 11,7 млрд долларов. За 3 месяца экспорт ненефтяных продуктов Ирана снизился на 14,4% в стоимостном выражении и на 9,3% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 июня 2024 года).