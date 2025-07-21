KfW планирует крупные инвестиции в водоснабжение и социальные реформы Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — KfW Bank готовится к подписанию соглашений о финансировании инвестиционных проектов в области водоснабжения и санитарии в регионах Сурхандарья и Фергана совместно с АО "Узсувтаминот".

Об этом агентству Trend сообщил источник в KfW Bank.

"Главная цель проектов — улучшение условий жизни населения и содействие охране климата и природных ресурсов за счёт повышения качества питьевой воды и очистки сточных вод, а также снижения потерь воды и энергопотребления, расширения охвата и эффективности канализационных систем с обеспечением устойчивой эксплуатации инфраструктуры", — отметил источник.

Подписание кредитных и грантовых соглашений запланировано на начало 2026 года. Общий объём финансирования составит 130 миллионов евро кредита и 67 миллионов евро гранта, добавил он.

Помимо этого, KfW намерен предоставить целевой кредит Узбекистану в 2025 году для поддержки реформ в сферах социальной защиты, гендерного равенства и защиты климата. "Мы планируем заключить кредитные соглашения в ноябре 2025 года и продолжить сотрудничество в 2026 году. Размер кредита составит 200 миллионов евро", — сообщил представитель банка.

"Немецкая сторона уделяет особое внимание реформам в сфере социальной защиты, особенно поддержке создания системы социального страхования в Узбекистане. Обе немецкие организации развития — KfW и GIZ — оказывают комплексную поддержку в этой области. Кроме того, целевые кредиты способствуют продвижению низкоуглеродного развития и укреплению гендерного равенства", — добавил источник.

Сотрудничество немецкой стороны с Узбекистаном началось в 1993 году. За это время общий объём инвестиций в рамках финансового сотрудничества превысил 1 миллиард евро. Сегодня деятельность KfW в стране охватывает ключевые направления — здравоохранение, профессионально-техническое образование (TVET), устойчивое развитие городов и поддержку малого и среднего бизнеса (MSME).