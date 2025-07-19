Иран укрепляет свои позиции на мировом рынке за счет роста экспорта железа и стали

БАКУ/Trend/- Экспорт железа и стали из Ирана значительно вырос в первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года), увеличившись на 11% в стоимостном выражении и на 29% по объему.

Согласно данным, полученным Trend от Ассоциации производителей стали Ирана, за этот период страна экспортировала железо и сталь на сумму 1,14 млрд долларов, что составило около 6,42 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году объем экспорта составил 4,98 млн тонн на сумму 1 млрд долларов.

При этом экспорт необработанной стали достиг 444 млн долларов за 1,07 млн тонн, что на 15% больше по стоимости и на 31% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда Иран экспортировал 815 тыс. тонн на сумму 386 млн долларов.

Однако экспорт стальной продукции снизился на 17% в стоимостном выражении и на 12% по объему, составив 266 млн долларов и 574 тыс. тонн против 319 млн долларов и 649 тыс. тонн годом ранее.

Годовая производственная мощность сталелитейной отрасли Ирана оценивается примерно в 40 млн тонн.