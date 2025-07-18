Существует множество направлений для сотрудничества между Марокко и Азербайджаном - представитель Счетной палаты

БАКУ /Trend/ - Марокко может импортировать нефть и газ из Азербайджана, а также возможно создание совместных предприятий в этой сфере.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела сотрудничества Счетной палаты Королевства Марокко Мулай Идрис Алаой Азиз в кулуарах совместного заседания Азиатской организации высших аудиторских органов (ASOSAI) и Арабской организации высших аудиторских органов (ARABOSAI) в Баку.

По его словам, безвизовый режим между двумя странами играет исключительную роль в расширении взаимных туристических возможностей: "Существует множество потенциальных направлений для сотрудничества между Марокко и Азербайджаном, и я особенно хочу отметить сферу туризма. Между Марокко и Азербайджаном действует безвизовый режим, что позволяет легко выходить на азербайджанский рынок. В то же время туристический сектор Азербайджана может открыть для себя потенциал Марокко - страны Северной Африки с развитой туристической индустрией.

В этом году мы ожидаем прибытия восемнадцати миллионов туристов в Марокко и надеемся, что среди них будут и азербайджанские туристы. Кроме того, в ближайшие годы Марокко примет два крупных спортивных мероприятия: Кубок африканских наций и Чемпионат мира 2030 года по футболу. Ожидается, что в 2030 году в страну прибудет большое количество туристов, что создаст инвестиционные возможности для Азербайджана".

Он также отметил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере нефтегазовой промышленности.

"У Марокко достаточно масштабные планы на будущее. Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере. Марокко может импортировать нефть и газ из Азербайджана, а также возможно создание совместных предприятий в этой сфере. Перспективы сотрудничества также существуют в области возобновляемых источников энергии. Эти планы охватывают период до 2030 года.

В том числе Марокко является развивающейся страной в автомобильной промышленности. Азербайджан может импортировать автомобили из Марокко. В настоящее время мы занимаем позицию первого экспортера и первого производителя в этой области в Африке. Мы экспортируем в Европу, на Ближний Восток и в Африке автомобили, полностью собранные в Марокко на базе моделей из Франции и Японии. Также эти автомобили могут быть экспортированы в Азербайджан", - добавил он.

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