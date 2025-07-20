Необходимо подниматься над политическими обстоятельствами и нести правдивую информацию обществу - Михаил Гусман

ЛАЧИН/Trend/ — Необходимо подниматься над политическими обстоятельствами и нести правдивую, точную информацию обществу.

Об этом сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в рамках круглого стола "АЗЕРТАДЖ 105: Прошлое, настоящее и будущее сотрудничества", передаёт Trend.

Он напомнил, что роль информационных агентств в обществе всегда была стратегически важной, особенно в Азербайджане, где ещё в конце 1960-х годов общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял серьёзное внимание развитию государственной информационной системы.

Гусман также отметил значимость профессиональной солидарности между агентствами в условиях глобальных вызовов. "Чем труднее времена, тем ближе должно быть сотрудничество. Мы должны подниматься над политическими обстоятельствами и нести правдивую, точную информацию обществу", — сказал он.

Далее, Гусман отметил, что в 2028 году Азербайджан станет принимающей стороной Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA).

По его словам, соответствующее решение было принято на недавней Генассамблее OANA в Санкт-Петербурге, где АЗЕРТАДЖ был единогласно избран первым вице-президентом организации.

"Это не просто признание, а оценка авторитета Азербайджана и его агентства на международной арене. В 2028 году именно АЗЕРТАДЖ будет вести крупнейшее объединение агентств Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Гусман.