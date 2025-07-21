Anglo Asian Mining раскрыла прогнозы по добыче меди на месторождении Демирли

БАКУ/Trend/ - Компания Anglo Asian Mining прогнозирует, что на месторождении Демирли в Азербайджане в 2025 году будет произведено примерно 4 000 тонн меди в концентрате, передает Trend.

«Начиная с 2026 года ожидается увеличение производства до приблизительно 15 000 тонн меди в год. Срок эксплуатации месторождения будет определен после дальнейшей разработки геологической и минерально-сырьевой модели», – сообщили в компании.

Как отмечается, для проекта Демирли была проведена полная оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), которая последовала за первоначальными экологическими исследованиями, проведенными после передачи участка компании.

«В соответствии с нашим фокусом на управление экологическими, социальными и корпоративными аспектами (ESG), Anglo Asian недавно получила свою первую оценку устойчивого развития от Digbee Limited, независимого провайдера услуг ESG-отчетности и бенчмаркинга для горнодобывающего сектора, о чем было объявлено 24 июня 2025 года», – отметили в компании.

В Anglo Asian подчеркнули, что на месторождении Демирли имеется значительный потенциал для выявления дополнительных минеральных ресурсов, так как уже выявлены другие медные цели вблизи для будущей оценки. В дальнейшем будет проведена региональная программа геологоразведки.