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Anglo Asian Mining раскрыла прогнозы по добыче меди на месторождении Демирли

Экономика Материалы 21 июля 2025 10:23 (UTC +04:00)
Anglo Asian Mining раскрыла прогнозы по добыче меди на месторождении Демирли

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Компания Anglo Asian Mining прогнозирует, что на месторождении Демирли в Азербайджане в 2025 году будет произведено примерно 4 000 тонн меди в концентрате, передает Trend.

«Начиная с 2026 года ожидается увеличение производства до приблизительно 15 000 тонн меди в год. Срок эксплуатации месторождения будет определен после дальнейшей разработки геологической и минерально-сырьевой модели», – сообщили в компании.

Как отмечается, для проекта Демирли была проведена полная оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), которая последовала за первоначальными экологическими исследованиями, проведенными после передачи участка компании.

«В соответствии с нашим фокусом на управление экологическими, социальными и корпоративными аспектами (ESG), Anglo Asian недавно получила свою первую оценку устойчивого развития от Digbee Limited, независимого провайдера услуг ESG-отчетности и бенчмаркинга для горнодобывающего сектора, о чем было объявлено 24 июня 2025 года», – отметили в компании.

В Anglo Asian подчеркнули, что на месторождении Демирли имеется значительный потенциал для выявления дополнительных минеральных ресурсов, так как уже выявлены другие медные цели вблизи для будущей оценки. В дальнейшем будет проведена региональная программа геологоразведки.

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