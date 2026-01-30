В Азербайджане годы службы в специальной госслужбе могут включить в пенсионный стаж

БАКУ /Trend/ - В будущем в Азербайджане годы службы в специальной государственной службе могут быть включены в общий пенсионный стаж государственной службы

Как сообщает Trend, это предложение отражено в соответствующем решении Конституционного суда.

В документе Кабинету Министров рекомендовано принять необходимые меры по совершенствованию регулирования, касающегося включения лет службы (служебного стажа) в специальном виде государственной службы в стаж государственной службы, а также включения стажа государственной службы в годы службы (служебного стажа) в специальном виде государственной службы в целях назначения пенсии.

Отметим, что порядок и условия включения лет службы в специальной государственной службе в общий стаж государственной службы и наоборот регулируются соответствующим решением Кабинета Министров.