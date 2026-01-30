Всемирный банк рассматривает проект по выявлению утечек газа в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк рассматривает возможность поддержки проекта по выявлению утечек газа "Azerigas Gas Leak Detection and Repair Facility" в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Банк.

Цель проекта — сократить выбросы метана, возникающие из-за утечек, в газораспределительной сети, управляемой «Азеригаз», а также укрепить потенциал компании в сфере управления активами.

Объем финансирования составляет 15 млн долларов США. Дата одобрения проекта намечена на 23 апреля 2026 года.

Проект предусматривает создание финансового механизма, реализуемого получателем средств, для выявления и устранения утечек газа в газораспределительной системе «Азеригаз». Механизм будет запущен за счет первоначального гранта из трастового фонда Global Flaring and Methane Reduction Partnership (GFMR). Получателем гранта и держателем счетов гранта выступит SOCAR, при этом «Азеригаз» станет единственным бенефициаром и организацией-исполнителем, отвечающей за повседневную реализацию проекта и управление им. Средства будут перераспределяться от SOCAR к «Азеригаз» для согласованных мероприятий по выявлению и ремонту утечек с целью поэтапного сокращения выбросов метана.

Проект будет опираться на опыт пилотной программы «Азеригаз» по формированию базовой линии утечек газа в Баку. Ремонтные работы будут предлагаться и реализовываться «Азеригаз» в соответствии с предварительно согласованными критериями приемлемости. Приоритизация мероприятий будет осуществляться с учетом стоимости, сложности, воздействия и других релевантных факторов, чтобы обеспечить максимальное сокращение выбросов на каждый потраченный доллар США.

Кроме того, средства GFMR — на первоначальном этапе и далее — будут направлены на развитие потенциала «Азеригаз» в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0.