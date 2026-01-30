Азербайджан будет представлен национальным павильоном на 61-й Венецианской биеннале

БАКУ /Trend/ - На 61–й Венецианской биеннале Азербайджан представит проект заслуженного художника Фаига Ахмеда "Внимание" (The Attention). Организатор национального павильона - Фонд Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии.

Как сообщает Trend, экспозиция в национальном павильоне Азербайджана будет открыта с 9 мая по 22 ноября.

The Attention - это иммерсивная мультимодальная среда, объединяющая ряд взаимосвязанных пространств. Работа посвящена исследованию внутреннего сознания и поиску опор в условиях неопределенности, тревоги и информационной перегрузки современного мира. Здесь искусство рождается из хаоса.

В основе концепции лежит философское и поэтическое наследие Имадеддина Насими, ярчайшего представителя хуруфизма. Синтезируя искусство и науку, автор объединяет традиции с передовыми технологиями: квантовыми системами, нейрореактивностью и процессами, управляемыми данными.

Экспозиция выстраивает смысловой мост между учением хуруфизма и квантовой картиной реальности, где научный подход становится современным ключом к пониманию древних философских смыслов.

Куратор павильона - Гвендолин Коллачо (Gwendolyn Collaço), эксперт в области исламского искусства, материальной культуры и межкультурного обмена.