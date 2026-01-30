Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Yelo Bank поддержал Mastercard «Customer Tech Conference 2026» (ФОТО)

Экономика Материалы 30 января 2026 09:59 (UTC +04:00)
Yelo Bank поддержал Mastercard «Customer Tech Conference 2026» (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

Yelo Bank, известный своими инновационными решениями, уже в четвертый раз принял конференцию «Customer Tech Conference», организованную Mastercard. Мероприятие, прошедшее в головном офисе Yelo Bank, собрало более 50 руководителей и специалистов банковского сектора страны, став уникальной платформой для обсуждения будущего цифровой экосистемы.

В этом году в центре внимания конференции оказались последние технологические тренды и ожидаемые инновации. Участники мероприятия обменялись мнениями по стратегическим темам, направленным на повышение скорости и безопасности финансовых услуг:

• Глобальные технологические релизы Mastercard на второй квартал 2026 года и их интеграция на местный рынок;

• Возможности Agent Pay, обеспечивающие проведение платежей через различных посредников и широкие агентские сети;

• Развитие безналичных расчетов в общественном транспорте и внедрение современных транзитных моделей;

• Кибербезопасность, борьба с мошенничеством и решения на базе искусственного интеллекта для защиты данных клиентов.

Yelo Bank намерен и впредь поддерживать подобные глобальные инициативы, оставаясь в эпицентре инноваций, способствующих развитию финансового сектора Азербайджана.

