Средний коридор сокращает сроки доставки грузов между Азией и Европой - АЖД

БАКУ/Trend/ - Средний коридор является стратегически важным альтернативным маршрутом, соединяющим Китай с Европейским союзом. Помимо широкого географического охвата, он выделяется как один из самых коротких и эффективных транспортных путей между Азией и Европой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Отмечается, что до появления Среднего коридора грузопотоки между Китаем и Европой в основном зависели от морских маршрутов через Суэцкий канал и Средиземное море, при этом время транзита составляло 35–45 дней, а в некоторых случаях достигало 50 дней.

"Сегодня благодаря улучшенной координации и повышенной логистической эффективности контейнерные блок-поезда по Среднему коридору достигают европейских направлений в течение 18–25 дней. Это преимущество способствует росту грузопотока, укрепляет транзитный потенциал стран коридора и повышает их инвестиционную привлекательность.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, Азербайджан играет ключевую роль в Среднем коридоре. Бакинский порт совместно с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс и проектом TRIPP играет важную роль в укреплении стратегического значения коридора как на региональном, так и на глобальном уровнях", - говорится в информации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.