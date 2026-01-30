Увеличился объем грузоперевозок по иранским железным дорогам

БАКУ /Trend/ - За последние 20 дней грузоперевозки по иранским железным дорогам увеличились на 20%.

По информации Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор управления внешней торговли Иранской железнодорожной компании Шахрияр Нагизаде.

По его словам, в указанный период через страну в целях транзита проследовали 5 поездов из Китая, 2 - из России и 1 - из Беларуси.

Нагизаде отметил, что в настоящее время для этих целей существует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью, Россией, Китаем, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и другими странами.

Он добавил, что благодаря принятым мерам, сотрудничеству с другими учреждениями страны, включая таможенную администрацию, и представительствами других стран, а также налаженным связям с местными компаниями, проблем в международных грузоперевозках нет.

Следует отметить, что за последний иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) по иранским железным дорогам было перевезено, импортировано и экспортировано 5 миллионов тонн грузов. Из них 2,4 миллиона тонн - транзитные, 2,6 миллиона тонн - относятся к импорту и экспорту.