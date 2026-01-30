Опубликованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Тунис в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Тунис было экспортировано 432 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 227,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с 2024 годом показатель в стоимостном выражении уменьшился на 51,9 миллиона долларов США, или на 18,5%, а по объему снизился на 14,1 тысячи тонн, или на 3,2%.

В 2024 году из Азербайджана в Тунис было экспортировано 446,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 279,8 миллиона долларов США.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.