Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0272 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2385 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0272
|AUD
|1,1903
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1184
|CZK
|0,0834
|CNY
|0,2446
|DKK
|0,2715
|GEL
|0,6322
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0185
|GBP
|2,3378
|SEK
|0,1921
|CHF
|2,2122
|ILS
|0,5508
|CAD
|1,2574
|KWD
|5,5434
|KZT
|0,3379
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5319
|MDL
|0,1012
|NOK
|0,1772
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6072
|PLN
|0,4818
|RON
|0,3977
|RUB
|2,2385
|RSD
|0,0173
|SGD
|1,3419
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3501
|TRY
|0,0391
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0398
|JPY
|1,1044
|NZD
|1,0282