Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 января

Экономика Материалы 30 января 2026 09:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0272 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2385 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0272
AUD 1,1903
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1184
CZK 0,0834
CNY 0,2446
DKK 0,2715
GEL 0,6322
HKD 0,2177
INR 0,0185
GBP 2,3378
SEK 0,1921
CHF 2,2122
ILS 0,5508
CAD 1,2574
KWD 5,5434
KZT 0,3379
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5319
MDL 0,1012
NOK 0,1772
UZS 0,0139
PKR 0,6072
PLN 0,4818
RON 0,3977
RUB 2,2385
RSD 0,0173
SGD 1,3419
SAR 0,4533
xdr 2,3501
TRY 0,0391
TMT 0,4857
UAH 0,0398
JPY 1,1044
NZD 1,0282
