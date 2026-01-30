АБР об итогах сотрудничества с Узбекистаном в сфере ГЧП в 2025 году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азиатский банк развития (АБР) предпринял масштабные шаги по расширению участия частного сектора и развитию государственно-частных партнерств (ГЧП) в Узбекистане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил глава операционного управления представительства АБР в Узбекистане Мирзо Искандар Гуламов.

По его словам, АБР оказал консультационную поддержку по структурированию сделок для пяти специализированных больниц в Ташкенте в рамках программы ГЧП в сфере здравоохранения, направленной на расширение доступа к медицинским услугам и повышение операционной эффективности системы общественного здравоохранения.

"В водном секторе АБР содействовал реализации сделки ГЧП по модернизации и передаче 135 насосных станций в Каракалпакстане частным операторам, что позволило существенно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить эффективность их эксплуатации", - отметил он.

Гуламов также подчеркнул роль АБР в совместной организации 3-го Международного круглого стола по ГЧП в Ташкенте, который был посвящен мобилизации частного капитала и укреплению нормативно-правовой и институциональной базы ГЧП в Узбекистане.

"Форум собрал более 500 участников, включая представителей государственных органов, международных финансовых институтов и частного сектора, с целью продвижения развития ГЧП в соответствии со Стратегией Узбекистан-2030", - отметил он.

В ходе мероприятия правительство Узбекистана и АБР подписали ряд меморандумов о взаимопонимании, направленных на расширение сотрудничества по приоритетным инициативам в сфере ГЧП, сообщил Гуламов.

"Эти соглашения охватывают предлагаемые проекты в водном секторе, включая проект водоснабжения города Наманган и эксплуатацию и техническое обслуживание водоочистных сооружений Ташкентской области, а также проекты в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе модернизацию железнодорожных вокзалов и автомобильной дороги Ургенч–Хива", - добавил представитель АБР.

Он также сообщил, что меморандумы предусматривают инициативы в сфере социальной инфраструктуры, в частности развитие дошкольных учреждений в Ташкенте, проекты по монетизации активов в секторе тепловой генерации электроэнергии.

"В совокупности эти соглашения определят рамки совместной подготовительной работы и помогут сформировать устойчивый портфель инвестиционно привлекательных проектов ГЧП, соответствующих долгосрочной повестке развития Узбекистана", - подчеркнул Гуламов.

Он также отметил, что в рамках форума был запущен новый аналитический инструмент PPP Monitor: Uzbekistan, отражающий ключевые рыночные тенденции и взгляды инвесторов.

"Благодаря налаживанию диалога и согласованию позиций ключевых заинтересованных сторон форум способствовал формированию общего видения масштабирования высококачественных проектов ГЧП в Узбекистане и продвижения устойчивого долгосрочного развития инфраструктуры", - заключил Гуламов.