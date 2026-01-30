Туркменский газ для Азии: роль ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Мировой энергетический рынок в последние годы подвергается структурной фрагментации. Усиление конкуренции за ресурсы, высокие темпы роста спроса на энергию в Азии, геополитические риски и энергетическая безопасность становятся определяющими факторами для разработки новых маршрутов и инфраструктурных проектов.

В этом контексте Индия, входящая в число крупнейших мировых экономик, продолжает наращивать потребление газа. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление вырастет почти на 60% - с 65 млрд кубометров в 2023 году до 103 млрд кубометров к 2030-му, а доля газа в энергобалансе страны увеличится с 6,2% в 2025 году до 15% в 2030-м. При таком объеме показателей ее зависимость от импорта "голубого топлива" остается значительно высокой и оценивается в 44%, половина из которых приходится на долю морского импорта СПГ.

Исходя из этого газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) вновь попадает в фокус внимания. ТАПИ играет важную роль в стратегии энергетической безопасности стран‑покупателей. Проект отражает изменения в глобальных энергетических стратегиях, в которых страны стремятся диверсифицировать источники поставок, снижая зависимость от морских маршрутов и уязвимых сегментов глобального рынка СПГ.

Для Афганистана же проект имеет иное значение. Более 85% населения получает электроэнергию в основном за счет импорта из Узбекистана, Туркменистана, Ирана, а также ограниченной гидро-, тепло- и возобновляемой генерации. Спрос на природный газ пока низкий, но он рассматривается как ключевой фактор развития инфраструктуры и сокращения энергетического дефицита.

Газопровод ТАПИ проектируется как магистраль с пропускной способностью до 33 млрд кубометров газа в год, протяженность которого составляет около 1814 км. Источником газа для трубопровода является крупное месторождение Галкыныш в Туркменистане, с доказанными запасами в объеме 27,4 трлн кубометров газа. Назначение газопровода - ежегодно транспортировать 5 млрд кубометров газа в Афганистан и по 14 млрд в Пакистан и Индию соответственно.

Туркменистан завершил строительство своего участка газопровода длиной 214 км и подготовил его к эксплуатации в 2024 году. Работы на афганском участке начались в сентябре 2024 года. В рамках строительства сегмента Серхетабат - Герат протяженностью 153 км был подготовлен 91 км трассы для укладки труб. Завершение участка ожидается к концу 2026 года. Всего в Афганистане проложено около 14 км труб по состоянию на конец 2025 года.

Именно в данном контексте привлекает внимание заявление посла Индии в Туркменистане в январе 2026 года, где он выразил готовность своей страны поделиться с Туркменистаном своим опытом и технологиями в сферах IT, цифровизации, фармацевтики, здравоохранения, образования и развития человеческих ресурсов. В рамках этого выступления особое внимание было уделено взаимовыгодному использованию природных ресурсов. Позже, в том же месяце Туркменистан был охарактеризован послом как ключевой партнер Нью-Дели в рамках его политики "расширенного соседства". В январе Ашхабад также посещал секретарь МИД Индии по делам Запада Сиби Джордж для обсуждения вопросов, связанных с энергетикой.

Туркменская сторона также институционализировала активизацию усилий по части ускорения процессов строительства. Так, генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025" отметил: "Наша цель - финализировать строительные работы на участке Герат к концу следующего года и начать подачу газа в конце 2026 или в начале 2027 года".

Аманов также сообщил, что переговоры с Пакистаном о заключении ключевых соглашений, обеспечивающих защиту будущих инвестиций и уверенность инвесторов, находятся на завершающей стадии с более чем 90% выполненных работ.

Учитывая вышесказанное, Туркменистан стремится укрепить свое присутствие на рынках Южной Азии. По предварительным оценкам, к 2030 году он будет обеспечивать 13-14% всего импорта газа полуторамиллиардной экономики, при условии успешной реализации проекта ТАПИ. Очевидно, что именно по этой причине Туркменистан определил успешное строительство участка Серхетабат-Герат газопровода ТАПИ главным приоритетом для своего нефтегазового сектора в 2026 году.

В условиях глобальной конкуренции в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта доступ к стабильным источникам энергии становится краеугольным фактором устойчивого развития. В публикации Всемирного экономического форума от декабря 2025 года под названием "The AI-energy nexus will determine AI’s impact. We must account for it better" отмечалось, что "страны, которые не могут обеспечить надежную и устойчивую энергетику, рискуют отстать в глобальной гонке ИИ".

Китай уже выстроил долгосрочное сотрудничество с Ашхабадом в сфере поставок природного газа. В рамках реализации собственных стратегических и технологических планов Индия также все более последовательно обращает внимание на энергетический потенциал Туркменистана. В этом контексте реализация и развитие проекта ТАПИ способны не только укрепить экспортные позиции Ашхабада, но и повысить стратегическое значение Туркменистана как одного из ключевых факторов энергетической и технологической устойчивости в более широком евразийском пространстве. Его реализация станет важным сигналом для международных инвесторов и отражением новой фазы интеграции энергетических рынков Центральной и Юго‑Восточной Азии.