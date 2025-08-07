Китайская компания войдет в совместное ж/д предприятие Азербайджана, Казахстана и Грузии

АСТАНА /Trend/ - Китайская компания войдет в совместное железнодорожное предприятие Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог".



Согласно информации, председатель правления АО НК “Қазақстан темір жолы” (Казахстанские железные дороги) Талгат Алдыбергенов во время рабочего визита в Баку встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, а также принял участие во внеочередном Общем собрании акционеров совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd.

В ходе собрания акционеров Middle Corridor Multimodal Ltd. была достигнута договорённость о присоединении к совместному предприятию компании, номинированной ООО “Китайские железнодорожные контейнерные перевозки” - дочерней структуры China Railway Container Transport Co., Ltd. Интеграция крупнейшего китайского оператора контейнерных перевозок даст дополнительный импульс развитию ТМТМ и усилит его конкурентные позиции на рынке.

Стороны также обсудили развитие Среднего коридора, цифровизацию логистических процессов, реализацию Дорожной карты по устранению «узких мест» и другие важные аспекты двустороннего взаимодействия.

“Достигнута договоренность о внедрении совместного мониторинга сроков прохождения контейнерных поездов по маршруту. Это позволит обеспечить стабильность графика, оперативно решать возникающие логистические вопросы и повысить эффективность маршрута”, - говорится в сообщении.

Благодаря совместным усилиям партнеров маршрут приобрёл ключевые конкурентные преимущества - высокую скорость и надёжность доставки. Сегодня грузы из Китая в Европу по ТМТМ доставляются за 15–18 суток, что почти в два раза быстрее, чем по морю.

Во встрече с министром Рашадом Набиевым также приняли участие советник Президента Республики Казахстан Асель Жанасова, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов, руководители ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога».

Middle Corridor Multimodal Ltd - это совместное предприятие, созданное железнодорожными компаниями Азербайджана, Грузии и Казахстана для развития и повышения эффективности транзитных перевозок по Среднему коридору.