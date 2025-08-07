Оборудование с потерпевшего крушение под Актау самолета AZAL отправили для экспертизы в США

АСТАНА /Trend/ - Авионику с упавшего самолета AZAL отправили для экспертизы в США.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в Астане.



По его словам, модульный блок авионики с самолета Embraer-190 азербайджанской авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, направлен на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США.

“Для координации принятия совместных решений была организована конференция по модульному авиационному блоку и GPS глобальной системы позиционирования с Бразилией, Россией и Азербайджаном”, - сказал Бозумбаев.



Он также подчеркнул, что модульный авиационный блок направлен в город Феникс (штат Аризона, США). По его словам продолжается изучение документов для формирования отчетов по 3-м подкомиссиям, и после завершения всех назначенных экспертиз комиссия приступит к подготовке окончательного отчета.



Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;