При поддержке Azercell запущен проект «StartHer Guba»

15 апреля 2026 17:28 (UTC +04:00)
Инициатива направлена на развитие предпринимательских и стартап-навыков у девушек

Победители конкурса социальных проектов Azercell «Расширяем возможности: программа поддержки женщин 2025» продолжают работу над своими инициативами. В числе таких проектов - «StartHer», завершивший этап отбора участниц и перешедший к следующей стадии.

Проект реализуется в Губе и направлен на развитие у девушек предпринимательского мышления, а также формирование практических навыков для запуска и развития стартап-проектов.

В рамках программы для 20 участниц будет организовано 8 тренингов, охватывающих такие ключевые направления, как основы предпринимательства, разработку бизнес-идей, финансовую грамотность, командное взаимодействие и навыки эффективной презентации. В ходе проекта участницы, работая в командах, будут применять полученные знания на практике и прорабатывать собственные идеи.

Инициатива завершится хакатоном, который состоится в мае текущего года. В рамках финального этапа участницы представят разработанные проекты экспертному жюри, а лучшие команды будут отмечены призами.

Проект реализуется Общественным объединением содействия социально-экономическому развитию.

Следует отметить, что конкурс социальных проектов Azercell реализуется уже третий год и направлен на поддержку экономической активности женщин и устойчивому развитию. Прием заявок на участие в конкурсе 2026 года будет объявлен в августе текущего года.

