При продолжении морской блокады со стороны США Иран нарушит торговлю в Красном море — Али Абдоллахи

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Ирана помешают торговле в Оманском и Персидском заливах, а также в Красном море при продолжении морской блокады со стороны США.

Как сообщает Trend, об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.

По его словам, морская блокада Ирана со стороны США будет расценена как первый шаг к нарушению режима прекращения огня.

Абдоллахи отметил, что Иран всеми силами будет защищать свой национальный суверенитет и интересы.

Отметим, что командующий Центральным командованием Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер заявил, что блокада иранских портов успешно обеспечена. Так, Вооружённые силы США добились морского превосходства на Ближнем Востоке и за последние 36 часов смогли привести морскую торговлю Ирана в парализованное состояние.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по вопросу ядерной программы между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по Ирану, а Иран с того же дня начал наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном, прошедших в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.

