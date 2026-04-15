При продолжении морской блокады со стороны США Иран нарушит торговлю в Красном море — Али Абдоллахи

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Ирана помешают торговле в Оманском и Персидском заливах, а также в Красном море при продолжении морской блокады со стороны США.
Как сообщает Trend, об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.
По его словам, морская блокада Ирана со стороны США будет расценена как первый шаг к нарушению режима прекращения огня.
Абдоллахи отметил, что Иран всеми силами будет защищать свой национальный суверенитет и интересы.
Отметим, что командующий Центральным командованием Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер заявил, что блокада иранских портов успешно обеспечена. Так, Вооружённые силы США добились морского превосходства на Ближнем Востоке и за последние 36 часов смогли привести морскую торговлю Ирана в парализованное состояние.
Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по вопросу
ядерной программы между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль
начали наносить авиаудары по Ирану, а Иран с того же дня начал
наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по
Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7
апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном
прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном,
прошедших в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.