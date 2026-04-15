Ряд полномочий Кабмина Азербайджана упразднен

БАКУ /Trend/ - Некоторые полномочия Кабинета министров Азербайджана упразднены, в сфере военной службы введено новое регулирование.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в Трудовой кодекс, Кодекс по исполнению наказаний, законы «Об обороне», «О ветеранах», «Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы», «О полиции», «Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", а также в закон «О физической культуре и спорте».

Согласно изменениям, в ряде случаев понятие «военный комиссариат» заменено на «соответствующий орган исполнительной власти», а также внесены уточнения, касающиеся понятия «действительная военная служба».

Кроме того, обновлены правила воинского учета, призыва и приема на службу, некоторые статьи упразднены и установлены новые нормы.

Глава государства подписал указ, касающийся исполнения соответствующего закона.