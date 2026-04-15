Взглянуть на себя со стороны: Вечер искреннего смеха в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) прошла программа под названием "Bir az da özümüzdən danışaq" (Давайте немного поговорим о себе). Это не просто концерт, который объединил юмор, сатиру и музыку, он помог бакинскому зрителю отвлечься от повседневной суеты и с улыбкой взглянуть на себя со стороны, сообщает Trend Life.

В этот вечер в исполнении мастера художественного слова Гусейнаги Асланова, профессионально декламирующего классическую и современную поэзию, прозвучали произведения классиков азербайджанской сатирической поэзии и фельетона: Узеира Гаджибейли, Мирзы Алекпера Сабира, Алиаги Вахида и Салама Гадирзаде, а также наших талантливых современников Ильгара Фахми и Авеза Мамедова. Мастерство исполнителя и талантливый текст, полный метких и хлестких выражений настроили зал на прекрасное настроение. В рамках вечера писатель и драматург Ильгар Фахми подчеркнул особую значимость жанра, ведь сатира позволяет каждому увидеть привычные будни в новом свете.

В течение вечера декламатора сопровождали солисты МЦМ - заслуженная артистка Чинара Муталлибова, Вефа Везирова, Раван Гараев и популярные исполнители Ниджат Асланов, Исмаил Зульфугаров, Джафар Гасанов, Нурлана Абдуллаева, Хаял Алиев, Фуад Джафар, Орхан Солтанов и Нураддин Тагиев, продемонстрировавшие богатство национальной музыкальной школы.

Зрители с большим интересом встретили этот гармоничный синтез музыки и слова. Выступления признанных мастеров и молодых талантов объединили в себе искрометный юмор и выразительные мелодии. Это был настоящий вечер контрастов, подаривший публике редкое сочетание эмоций: от искреннего смеха до вдумчивых пауз, побуждающих к серьезным размышлениям.

